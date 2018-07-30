Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МВД Таджикистана назвали имя заказчика теракта в Дангаре, где погибли четверо иностранных туристов

12:18

Фото: news-vendor.com



К инциденту в Дангаре причастна террористическая организация "Партия исламского возрождения Таджикистана" (ПИВТ). Об этом сообщает информационный портал "Азия-Плюс", цитируя официальное заявление министерства внутренних дел республики.



Ранее стало известно о ликвидации подозреваемых.



Как установили таджикские правоохранители, напавшая на иностранных туристов группа действовала под руководством Хусейна Абдусамадова. В настоящее время он уже задержан и дает показания. Во время допроса Абдусамадов рассказал о том, что в период 2014-2015 годов находился в Иране в целях идеологического обучения и прохождения военно-диверсионной подготовки. В Иране он познакомился с Носирхуджой Убайдовым, известным среди экстремистов под кличкой Кори-Носир, после чего примкнул к ПИВТ.



Напомним, в минувшее воскресенье примерно в 15:30 (13:30 по Москве) был совершен умышленный наезд на группу велосипедистов из семи иностранцев. Затем нападавшие набросились на пострадавших с ножами. В результате ЧП в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана погибли четыре человека, еще трое были ранены.



В автомобиле в момент теракта находились четыре человека, трое из которых уже ликвидированы. По данным МВД Таджикистана, после теракта злоумышленники собирались пересечь границу. Заказчик нападения Носирхуджа Убайдов, уточнили в ведомстве, был объявлен в розыск еще в 2015 году.



Ранее о своей причастности к инциденту в Дангаре заявили представители запрещенного в РФ террористического "Исламского государства" (ИГ).



Автор: Злата Богатова

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