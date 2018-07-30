Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Таджикистане уничтожены молодые люди, подозреваемые в убийстве иностранных туристов

30.7.2018 17:46

Фото: flexcom.ru



В Таджикистане правоохранители ликвидировали трех молодых людей, которые подозревались в нападении на иностранных туристов.



Согласно официальным данным, жертвами инцидента стали четыре человека – двое граждан Соединенных Штатов, гость из Нидерландов и швейцарец, еще трое туристов были ранены.



ЧП случилось в минувшее воскресенье, 29 июля, на территории джамоата Себистон Дангаринского района, рассказали представители МВД Таджикистана. Сначала автомобиль был умышленно направлен на туристов, а затем молодые люди атаковали иностранцев с ножами.



Прокомментировав инцидент, глава МВД республики Рамазон Рахимзода подтвердил факт наезда. По словам министра, речь идет об умышленном преступлении. Назвав нападение на иностранцев в Дангаре "постыдным", глава силового ведомства заявил, что уже установлена личность подозреваемых. Ими оказались двое жителей Пянджского района, 19-летние Зафарджон Сафаров и Асомуддин Маджидов и проживавший в Нуреке Джафариддин Юсуфов. Именно 21-летний молодой человек являлся хозяином автомобиля, который направили в туристов.



Позже стало известно о том, что все трое разыскиваемых ликвидированы в кишлаке Осмондара Дангаринского района. Какие-либо другие подробности осуществленной операции пока не приводятся.



Автор: Злата Богатова

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