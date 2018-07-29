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Трех юных москвичек обвинили в жестоком убийстве отца


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Трех юных москвичек обвинили в жестоком убийстве отцаФото: livejournal.com

В жестокой расправе над 57-летнем жителем Москвы, который был зарезан в минувшую пятницу, 27 июля, подозревают трех его дочерей.

По данным СМИ, девушки уже начали давать признательные показания. В частности, подозреваемые сообщили, что долгое время испытывали моральные страдания.

Как информирует ТАСС, обвинение в жестоком преступлении предъявили трем дочерям 57-летнего мужчины. Он погиб в результате многочисленных колото-резаных ранений. Удары наносились в область шеи и груди.

Преступление было совершено в одном из подъездов жилого дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе. Тело мужчины нашли в прошедшую пятницу, 27 июля. Следователям понадобилось около суток, чтобы установить личности подозреваемых. Уже в субботу были задержаны дочери погибшего- три девушки семнадцати, восемнадцати и девятнадцати лет. Все они признались в содеянном.

По словам задержанных, мотивом преступления стала личная неприязнь. Такое отношение к отцу сформировалось из-за моральных страданий, которые он причинял дочерям в течение долгого времени.

Автор: Злата Богатова

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