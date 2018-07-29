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В Камеруне из тюрьмы сбежали более 160 заключенных
29.7.2018 23:12
Фото: livejournal.com
В Камеруне из тюрьмы могли сбежать более 160 заключенных, передает РИА Новости.
ЧП случилось на северо-западе страны после того, как колонию атаковали вооруженные сепаратисты.
По уточненным данным, тюрьму самовольно покинули 163 человека. Массовый побег стал возможен после того, как учреждение было атаковано группой вооруженных сепаратистов.
ЧП случилось в главной тюрьме коммуны Ндоп. Со ссылкой на представителей местной администрации отмечается, что сбежали все, кто находился за решеткой - в камерах не осталось ни одного заключенного.
Как информирует местный новостной портал Camerounweb, за последние дни на территории Камеруна была зафиксирована серия нападений. Помимо инцидента на северо-западе страны, сепаратисты проявляли активность в юго-западных регионах, где был атакован пост полиции. К счастью, обошлось без пострадавших.
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