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В Подмосковье три человека попали под поезд


29.7.2018 19:41
В Подмосковье три человека попали под поездФото: exo.in.ua

Правоохранительные органы подмосковного Чехова проводят проверку по факту гибели мужчины.

Как передает ТАСС, под колесами электропоезда оказались три человека, переходившие пути в неустановленном месте.

В подмосковном Чехове три человека попали под электропоезд, рассказали официальные представители регионального управления на транспорте МВД РФ. В общей сложности пострадали женщина и двое мужчин. Для одного из них ранения оказались смертельными.

Сведений о состоянии пострадавших, которые сразу после инцидента были доставлены в больницу для оказания помощи, из официальных источников пока не поступало. По факту ЧП уже проводится соответствующая проверка, обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

На текущий момент установлено, что двое мужчин и женщина пытались перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

Автор: Злата Богатова

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