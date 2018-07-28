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Под Иркутском 8 полицейских попали в больницу после погони за машиной нарушителя
01:35
Фото: cdnmyslo.ru
В Иркутской области девять человек получили травмы в дорожной аварии, которая случилась в ходе погоне за водителем, не отреагировавшим на требования остановиться, передает ТАСС.
В числе пострадавших - восемь полицейских. Всем им понадобилась экстренная госпитализация.
Как стало известно от представителей регионального главка МВД, полицейские пустились в погоню за водителем, не остановившемуся по их требованию. Скрываясь от преследователей, злоумышленник несколько раз создавал опасные ситуации на дороге, подчеркнули в ведомстве.
Транспортное средство в результате остановилось лишь в пригороде. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к процессу оформления материалов, когда произошла авария - в машину нарушителя врезался водитель другого автомобиля. После ДТП пять человек были госпитализированы с переломами, еще трое - с ушибами.
Отмечается, что во время погони, начавшейся в Иркутске, правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Однако нарушитель, сначала пытавшийся скрыться в пределах города, затем выехал в окрестности Иркутска. В настоящее время мужчина уже задержан.
Согласно предварительно полученной информации, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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