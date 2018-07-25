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В Сирии число жертв серии терактов превысило 180 человек


25.7.2018 20:22
В Сирии число жертв серии терактов превысило 180 человекФото: trust.ua

На юге Сирии в результате нескольких террористических атак погибли не менее 183 человек.

Как передает ТАСС, ранее представители властей провинции Эс-Сувейда, где случилось ЧП, официально подтвердили сведения о 150 жертвах.

Сначала в городе Эс-Сувейда, который является административным центром одноименной провинции на юге САР, прогремел мощный взрыв. ЧП случилось близ местного овощного рынка Сук-эль-Ходра, когда он был заполнен людьми.

После первого инцидента начали поступать сообщения о взрыве, случившемся в районе Эль-Мусаллех, а также нападениях вооруженных боевиков на населенные пункты, расположенные в окрестностях города, который находится на расстоянии около 92 км от сирийской столицы - Дамаска.

О своей ответственности за случившееся уже объявили члены экстремистского "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой группировки признана террористической и официально запрещена в РФ и ряде других стран).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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