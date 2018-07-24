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Гендиректора НПО Лавочкина заподозрили в многомиллионном мошенничестве


10:18
Гендиректора НПО Лавочкина заподозрили в многомиллионном мошенничествеФото: livejournal.com

В отставку подал генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, передает агентство "Интерфакс". Как стало известно, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Предполагается, что Лемешевский уйдет уже 2 августа.

По версии следствия, Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова, возглавляющая Дирекцию правового обеспечения НПО имени Лавочкина могут оказаться причастными к хищениям в особо крупном размере. Предполагается, что мошенническая схема была реализована через оплату фиктивно оказанных юруслуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Речь идет о 330 миллионах рублей.

По данным агентства со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Роскосмос", и.о. главы предприятия уже назначили Харуна Карчаева, который до этого занимал должность заместителя генерального директора по безопасности.

Сотрудники следственных органов сейчас проводят обыски по месту жительства фигурантов этого дела, а также на предприятии. С самим Лемешевским журналистам связаться пока не получается, комментариев от него по поводу случившегося не было.

Прокомментировав происходящее, представители "Роскосмоса" информировали о дополнительных проверках, которые в ближайшее время будут проводиться в отношении руководителей предприятий отрасли.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

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