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В Кирове скончалась женщина, на которую напали два алабая
24.7.2018 15:53
Фото: chelny-izvest.ru
Жительница Кировской области скончалась от травм, полученных в результате нападения двух алабаев.
Напомним, агрессивных собак, представлявших угрозу для жителей деревни Мокрецы, на прошлой неделе застрелили полицейские.
По данным регионального СУ СКР, скончалась 71-летняя пенсионерка, на прошлой неделе госпитализированная с тяжелыми травмами. За жизнь пострадавшей женщины несколько дней боролись врачи, все это время пациентка находилась в реанимации. В минувшее воскресенье, 22 июля, пенсионерка скончалась.
Напомним, встревоженные жители деревни Мокрецы обратились в полицию 18 июля. По их словам, в центре населенного пункта два агрессивных алабая нападали на людей. В результате ЧП пострадали два человека. Пенсионерку экстренно доставили в Кировскую областную травматологическую больницу, а пожилому мужчине медицинская помощь была оказана на месте.
Отмечалось, что сотрудники полиции, прибывшие на место, успели спасти женщину с ребенком. Правоохранители усадили их в машину за несколько секунд до нападения собак. Животных застрелили на окраине деревни.
С владельцем собак сейчас беседуют следователи. По факту гибели пенсионерки возбудили уголовное дело.
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