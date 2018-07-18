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В деревне под Кировом полицейские застрелили двух алабаев, бросавшихся на людей


18.7.2018 21:35
В деревне под Кировом полицейские застрелили двух алабаев, бросавшихся на людейФото: googleusercontent.com

Под Кировом сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить крупных собак породы алабай.

Животные представляли угрозу жителям деревни Мокрецы.

В минувшую среду, 18 июля, в оперативные службы обратились встревоженные жители деревни Мокрецы. Люди сообщали о крупных собаках, которые проявляли агрессивность прямо в центре населенного пункта. Животные набрасывались на прохожих, пострадали по меньшей мере два человека.

Представители регионального полицейского главка отметили, что одной женщине потребовалась госпитализация, ее доставили в Кировскую областную травматологическую больницу, пожилому мужчине врачи оказали необходимую помощь на месте.

Отмечается, что сотрудники полиции, прибывшие в деревню, предотвратили нападение алабаев на женщину с ребенком - местных жителей "посадили их в патрульный автомобиль буквально за несколько секунд до атаки псов".

В целях обезвреживания крупных собак, которые представляли серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, полицейские были вынуждены застрелить животных. Это было сделано с применением табельного оружия на окраине населенного пункта.

Как стало известно, уже установлен владелец животных, в настоящее время он дает показания. Проводится проверка, по итогам которой позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела и привлечении владельца собак к ответственности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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