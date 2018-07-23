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Под Красноярском погибли отец и сын, отправившиеся на рыбалку


23.7.2018 23:08
Под Красноярском погибли отец и сын, отправившиеся на рыбалкуФото: livejournal.com

Правоохранительные органы Красноярского края приступили к выяснению обстоятельств гибели 32-летнего местного жителя и его 11-летнего сына.

ЧП случилось неподалеку от населенного пункта Танзыбей.

Мужчину и ребенка, не подающих признаков жизни, обнаружили в автомобиле "УАЗ", рассказали журналистам представители краевого СУ СКР. Согласно имеющимся данным, явных признаков насильственной смерти на телах не выявлено.

В ходе начатого разбирательства выяснилось, что погибшие в компании трех знакомых направлялись на рыбалку. Не доехав около 10 км до запланированного места, машина увязла в грунте.

Один из мужчин пешком отправился за помощью в ближайший поселок, а двое других решили пойти рыбачить. Отец с сыном оставались возле машины, чтобы подсушить промокшие личные вещи. Когда рыбаки через несколько часов возвратились к автомобилю, в машине с включенным двигателем они нашли отца и сына, которые к тому времени не подавали признаков жизни.

Автор: Злата Богатова

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