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Под Красноярском погибли отец и сын, отправившиеся на рыбалку
23.7.2018 23:08
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы Красноярского края приступили к выяснению обстоятельств гибели 32-летнего местного жителя и его 11-летнего сына.
ЧП случилось неподалеку от населенного пункта Танзыбей.
Мужчину и ребенка, не подающих признаков жизни, обнаружили в автомобиле "УАЗ", рассказали журналистам представители краевого СУ СКР. Согласно имеющимся данным, явных признаков насильственной смерти на телах не выявлено.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что погибшие в компании трех знакомых направлялись на рыбалку. Не доехав около 10 км до запланированного места, машина увязла в грунте.
Один из мужчин пешком отправился за помощью в ближайший поселок, а двое других решили пойти рыбачить. Отец с сыном оставались возле машины, чтобы подсушить промокшие личные вещи. Когда рыбаки через несколько часов возвратились к автомобилю, в машине с включенным двигателем они нашли отца и сына, которые к тому времени не подавали признаков жизни.
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