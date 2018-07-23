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В Иерусалиме из Стены Плача вывалился камень весом 100 кг
23.7.2018 20:50
Фото: mistertravel.md
В Иерусалиме из Стены Плача выпал и раскололся стокилограммовый камень.
Как сообщает сегодня РИА Новости, ЧП случилось на площадке, которая предназначена для общих молитв. В тот момент там находилось много верующих.
Как стало известно, камень упал, после чего раскололся. Это случилось рядом с одной из молившихся женщин, которой каменная глыба не причинила никакого вреда. По словам градоначальника Иерусалима Нира Барката, комментарий которого ранее распространила пресс-служба мэрии, случившееся можно считать настоящим чудом. Учитывая вес выпавшего фрагмента, никто из тех, кто находился у главной святыни иудаизма, не пострадал, отметил Баркат.
Вместе с тем, доступ к площадке общих молитв было решено временно закрыть. На месте работают представители управления древности, которым предстоит установить размер ущерба.
Стеной Плача называют сохранившийся до наших дней фрагмент древней стены вокруг западного склона Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. Она уцелела после того, как римляне в 70 году н.э. разрушили Второй Храм. На сегодняшний день Стена Плача, вместе с самой Храмовой горой, считаются главными святынями иудаизма, к которым съезжается множество паломников со всего мира. По традиции верующие оставляют между камней этого древнего сооружения свои записки, в которых изложены просьбы богу.
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