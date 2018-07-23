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В КБР при выполнении задания погиб участник квеста
23.7.2018 19:47
Фото: livejournal.com
В Кабардино-Балкарии проводится доследственная проверка по факту гибели участника квеста, передает агентство "Интерфакс".
По предварительным данным, юноша утонул в озере.
Как стало известно от официальных представителей республиканского ГСУ СКР, трагический инцидент случился в минувшую субботу, 21 июля. Молодой человек 1999 года рождения, принимавший участие в квесте, погиб в озере. В ходе начатого расследования выяснилось, что юноше было необходимо переплыть участок водоема, чтобы забрать карточку, оставленную на буйке. Предполагалось, что выполнив это задание, он получит в качестве вознаграждения три тысячи рублей.
Уточняется, что молодой человек уже возвращался назад, когда у него свело ногу судорогой. Невольными очевидцами ЧП стали отдыхающие. Люди, находившиеся на берегу, пытались прийти на помощь Однако спасти юношу им не удалось.
По данным правоохранителей, организаторы выбрали для этого испытания место, где купание было запрещено. Кроме того проведение квеста не было согласовано с администрацией курортной зоны, на территории которого находится водоем.
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