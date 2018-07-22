Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Региональные власти обяжут реагировать за недовольство россиян в соцсетях‍

13:18

Фото: great-income.ru



Кремле инициировали запуск мониторинговой системы "Инцидент менеджмент" в целях отслеживания инфоповодов в различных соцсетях, а также реакции со стороны местных властей.



Как передает РБК, сведения о соответствующих разработках уже подтвердили в "Медиалогии".



Со ссылкой на источник в правительстве одного из регионов РФ, речь идет о пяти соцсетях, популярных среди жителей нашей страны, — "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Twitter и Instagram. Сначала программа по отслеживанию будет действовать на территории ряда районов. Предполагается, что она позволит фиксировать реакцию на негативные мнения и инфоповоды.



Как считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин (ЕР), в нововведении должны быть заинтересованы не только региональные власти, но и общественность в целом. Ранее власти замечали некоторые темы лишь после того, как о них начинали писать в прессе либо вопрос поднимал кто-либо из медийных персон, и "это неправильно", передает РИА Новости. Теперь же, подчеркнул депутат, можно говорить о появлении нового и удобного инструмента оценки общественного мнения.



По мнению политика, любого рода важная информация должна столь же быстро распространяться в поле зрения различных ведомств, служб и местных властей, как и среди пользователей соцсетей.



Автор: Злата Богатова

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