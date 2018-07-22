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В Торонто в результате стрельбы ранены девять человек


13:05
В Торонто в результате стрельбы ранены девять человекФото: haqqin.az

В пригороде канадского Торонто по меньшей мере девять человек ранены в результате стрельбы, передает ТАСС.

По предварительным данным, злоумышленник был ликвидирован полицейскими.

ЧП случилось на территории одного из жилых районов. Как свидетельствуют невольные очевидцы случившегося, они слышали около пятнадцати выстрелов. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Со ссылкой на источники в полиции Торонто телевизионный канал Global News передает о гибели одного человека. В результате инцидента погиб нападавший - полицейские, прибыв к месту происшествия, застрелили его ответным огнем.

В числе раненых - девятилетний ребенок. Сведений о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало. Неизвестными остаются и мотивы преступления. Личность нападавшего устанавливается .
Как уже сообщалось, не так давно в Торонто был убит 21-летний рэпер Smoke Dawg. ЧП случилось в Энтертейнмент Дистрикт. При стрельбе пострадали три человека - двое мужчин и женщина. После того, как раненых экстренно госпитализировали, один из них скончался. Состояние двух других пациентов врачи оценивали как тяжелое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 209

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