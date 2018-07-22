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Британские эксперты составили фоторобот главной подозреваемой в отравлении Скрипалей
10:42
Фото: twimg.com
В Великобритании создан фоторобот женщины, которая является главной подозреваемой в отравлении Скрипалей.
Как передают зарубежные СМИ, эксперты использовали технологию распознания лиц к записям, сделанным камерами наблюдения.
По мнению британских правоохранителей, продолжающих расследовать дела об инциденте в Солсбери, им удалось составить фоторобот женщины, отравившей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Как пишет Daily Mail, эксперты применяли технологию распознания лиц, обработав записи с камер уличного видеонаблюдения. В результате был получен предполагаемый портрет некой женщины.
Изображение главной подозреваемой уже было показано нескольким свидетелям, однако в прессу фоторобот пока еще не передавали.
Напомним, ранее британские следователи пришли к выводу о том, что в Солсбери действовала команда, в состав которой входили по меньшей мере четыре человека, включая женщину. Сразу после того, как Скрипали были отравлены, злоумышленники покинули королевство.
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