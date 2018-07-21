|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Казахстане в уличной потасовке смертельно ранили игрока КВН
15:24
Фото: webinfo.kz
В городе Актау минувшей ночью был смертельно ранен бывший член сборной местной команды КВН Данияр Алимбаев, передают казахстанские СМИ.
32-летний мужчина скончался в больнице.
Как рассказали журналистам друзья погибшего, в роковую ночь Данияр Алимбаев находился возле одного из местных баров. В ходе возникшей там потасовка молодому человеку, хоть и стоявшему в стороне, нанесли ножевой удар. Из-за ранения в ногу он потерял много крови.
К моменту, когда Алимбаева привезли в больницу, врачи уже были бессильны. Мужчина скончался. У него остались жена и четверо детей.
Правоохранители уже приступили к расследованию. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны трое местных жителей по причастности к гибели бывшего игрока команды Актобе по КВН.
Накануне в столице Казахстана простились с фигуристом Денисом Теном, погибшим при схожих обстоятельствах. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи потерял много крови после ранения, полученного от грабителей. В критическом состоянии его доставили, реанимационные мероприятия продолжались в течение более чем двух часов. Однако фигурист, несмотря на экстренно проведенную операцию, скончался. В больнице позже сообщили, что у спортсмена были задеты жизненно важные органы и крупные сосуды.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|