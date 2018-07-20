Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Казахстане тысячи людей пришли проститься с погибшим Денисом Теном

12:57

Фото: lada.kz



В столице Казахстана простились с фигуристом Денисом Теном, передает агентство "Интерфакс".



Гроб с телом спортсмена многочисленные собравшиеся проводили аплодисментами.



В Алма-Ате завершилась церемония прощания с бронзовым призером Олимпиады в Сочи Денисом Теном, который стал жертвой нападения хулиганов. Во время гражданской панихиды успели выступить руководители спортивных федераций Казахстана, известные спортсмены, общественные деятели и депутаты, которые зачитали телеграммы с соболезнованиями от главы страны, столичного Алматы, руководителя МОК и других организаций.



После завершения траурной церемонии офицеры Минобороны под аплодисменты собравшихся вынесли гроб, накрытый флагом Казахстана, с телом фигуриста. Перед ними военнослужащие несли многочисленными спортивные медали и награды Дениса Тена.



Похоронят спортсмена на кладбище в поселке Дружба, который расположен в пригороде казахстанской столицы.



Денис Тен был смертельно ранен, когда пытался остановить злоумышленников, пытавшихся снять зеркала с его машины. Спортсмен потерял сознание из-за кровопотери, когда его доставили в больницу, состояние оценивалось как критическое. Несмотря на срочно проведенную операцию и реанимационные мероприятия, проводившиеся в течение более чем двух часов, молодой человек умер. По словам врачей, у спортсмена были задеты крупные сосуды и жизненно важные органы.



Правоохранителям уже удалось задержать подозреваемых в убийстве фигуриста, которые начали давать признательные показания. Расследование этого резонансного инцидента ранее было взято на особый контроль генеральным прокурором страны.



Автор: Злата Богатова

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