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В Найроби убили россиянина


11:20
В Найроби убили россиянинаФото: presstv.ir

В Кении погиб гражданин РФ, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, мужчина был смертельно ранен во время нападения уличных грабителей.

Как сообщает местная радиостанция Capital FM, кенийская полиция приступила к расследованию по факту гибели сотрудника Volvo Motors, являвшегося гражданином РФ. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечается, что погибший мужчина работал в пригороде Ати-Ривер.

Когда россиянин направлялся в центр Найроби, на него напали несколько злоумышленников с целью ограбления. Россиянин пытался оказать им сопротивление, в результате преступники начали в него стрелять. Затем нападавшие скрылись с места ЧП.

Раненого россиянина незамедлительно доставили в медицинское учреждение, однако врачи оказались бессильны. Спустя некоторое время мужчина скончался.

Полиция Найроби приступила к работе по установлению личности и розыску убийц.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 200

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