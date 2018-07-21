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Девочка, пропавшая в Самаре, найдена убитой


21.7.2018 16:33
Девочка, пропавшая в Самаре, найдена убитойФото: vostok.rs

В Самаре найдена мертвой пропавшая накануне девочка, передает ТАСС. Семилетний ребенок исчез во время прогулки со старшим братом. Сразу после того, как подросток рассказал о случившемся родителям, начались поиски.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, по факту гибели ребенка уже возбудили уголовное дело. Отмечается, что на теле девочки были следы, указывающие на насильственный характер смерти. Расследование буде вестись в рамках дела по ст. 105 УК РФ.

ЧП случилось накануне вечером, 20 июля. Девочка отправилась на прогулку в компании старшего брата. После того, как ребенок неожиданно исчез из поля зрения, юноша вернулся домой и рассказал об этом взрослым. Обеспокоенные родители сразу же обратились в полицию. В течение ночи девочку искали правоохранители и волонтеры. Сегодня утром ребенок был найден погибшим.

На месте происшествия продолжают работу эксперты. Сведений о том, что стало причиной смерти, из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова

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