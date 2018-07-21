ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Казахстане тысячи людей пришли проститься с погибшим Денисом Теном
В Казахстане тысячи людей пришли проститься с погибшим Денисом Теном
СМИ сообщают о задержании сотрудника ярославской колонии, участвовавшего в пытках
СМИ сообщают о задержании сотрудника ярославской колонии, участвовавшего в пытках
Путин поделился мнением о повышении пенсионного возраста‍
Путин поделился мнением о повышении пенсионного возраста‍
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ сообщают о задержании сотрудника ярославской колонии, участвовавшего в пыткахСМИ сообщают о задержании сотрудника ярославской колонии, участвовавшего в пытках
Капитан судна, затонувшего в Миссури, убедил пассажиров не надевать спасательные жилетыКапитан судна, затонувшего в Миссури, убедил пассажиров не надевать спасательные жилеты
Глава аналитического центра «Роскосмоса» уходит с постаГлава аналитического центра «Роскосмоса» уходит с поста
Девочка, пропавшая в Самаре, найдена убитойДевочка, пропавшая в Самаре, найдена убитой
В США признали ядерное оружие РФ мощнейшим в миреВ США признали ядерное оружие РФ мощнейшим в мире

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Студия Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за твитов десятилетней давности


21.7.2018 12:33
Студия Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за твитов десятилетней давностиФото: podrobnosti.ua

Студия Disney решила расторгнуть контракт с режиссером "Стражей Галактики". Как передают американские СМИ, причиной этого стали твиты десятилетней давности

Ранее Джеймс Ганн уже пытался принести извинения, но этого оказалось мало.

Как стало известно, режиссера Джеймса Ганна, создавшего обе части "Стражей Галактики" и в последнее время трудившегося над их продолжением, уволили из-за оскорбительных публикаций в твиттере. Посты, о которых идет речь, были оставлены еще в период 2008-2009 годов.

Руководство студии Disney объявило о расторжении контракта вскоре после того, как онлайн-издание The Daily Caller решили напомнить режиссеру о его саркастических записях, посвященных на тему педофилии, изнасилований и терроризма. Обсуждать случившееся сразу же начали множество пользователи Сети.

В прошлый четверг, 19 июля, Джеймс Ганн опубликовал твит с извинениями. В частности, он написал о том, что десять лет назад ощущал себя неким провокатором - как в кино, так и обычной жизни. Однако сейчас он изменился, став совершенно другим. Как оказалось, публичных извинений не было достаточно - студия прекратила сотрудничество с режиссером.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

На Гавайях более двадцати человек пострадали из-за вулканической бомбыНа Гавайях более двадцати человек пострадали из-за вулканической бомбы
Во Флориде предъявлены обвинения подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacionВо Флориде предъявлены обвинения подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion
В Петербурге за сутки трое мужчин утонули на одном озере В Петербурге за сутки трое мужчин утонули на одном озере
Ученые раскрыли тайну чилийского СтоунхенджаУченые раскрыли тайну чилийского Стоунхенджа
Погибшая в Эймсбери англичанка облилась отравляющим веществомПогибшая в Эймсбери англичанка облилась отравляющим веществом

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 756


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru