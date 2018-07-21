Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Студия Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за твитов десятилетней давности

21.7.2018 12:33

Фото: podrobnosti.ua



Студия Disney решила расторгнуть контракт с режиссером "Стражей Галактики". Как передают американские СМИ, причиной этого стали твиты десятилетней давности



Ранее Джеймс Ганн уже пытался принести извинения, но этого оказалось мало.



Как стало известно, режиссера Джеймса Ганна, создавшего обе части "Стражей Галактики" и в последнее время трудившегося над их продолжением, уволили из-за оскорбительных публикаций в твиттере. Посты, о которых идет речь, были оставлены еще в период 2008-2009 годов.



Руководство студии Disney объявило о расторжении контракта вскоре после того, как онлайн-издание The Daily Caller решили напомнить режиссеру о его саркастических записях, посвященных на тему педофилии, изнасилований и терроризма. Обсуждать случившееся сразу же начали множество пользователи Сети.



В прошлый четверг, 19 июля, Джеймс Ганн опубликовал твит с извинениями. В частности, он написал о том, что десять лет назад ощущал себя неким провокатором - как в кино, так и обычной жизни. Однако сейчас он изменился, став совершенно другим. Как оказалось, публичных извинений не было достаточно - студия прекратила сотрудничество с режиссером.



Автор: Злата Богатова

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