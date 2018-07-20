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Мужчину, отравленного в Эймсбери, выписали из больницы
20.7.2018 23:18
Фото: 123rf.com
В Великобритании выписали из больницы Чарльза Роули, который ранее отравился в городе Эймсбери.
Как передает агентство Press Association, в общей сложности токсичному воздействию подверглись пять человек. Все они были госпитализированы.
По словам Лоры Уилкинсон, которая возглавляет отделение сестринского ухода больницы городского округа Солсбери, Чарльзу Роули пришлось перенести "ужасающее испытание". Выписка пациента представляет собой важную веху в реабилитации пациента, и это событие необходимо "сильно приветствовать".
Уилкинсон также заверила, что воздействию нервно-паралитического вещества подверглись лишь пятеро человек. Все они были госпитализированы.
В конце июня в Эймсбери были найдены 44-летняя Дон Стерджес и ее спутник, 45-летний Чарльз Роули, которые находились в бессознательном состоянии. Женщина позже скончалась, несмотря на все усилия врачей. Как рассказывал Роули в телефонной беседе с родственником, она могла вылить на себя содержимое найденного в парке флакона, думая, что это туалетная вода.
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