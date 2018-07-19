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Трамп заявил, что может стать злейшим врагом Путина‍


07:19
Трамп заявил, что может стать злейшим врагом Путина‍Фото: riafan.ru

Худшим врагом российского президента Владимира Путина станет глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, если им не удастся поладить между собой, заявил американский лидер. Фрагмент интервью, в котором президент США говорит об этом, был показан по телевизионному каналу CNBC.

По словам Дональда Трампа, он "подходил к России жестче, чем любой другой президент США" на протяжении долгих лет. Вероятно, его подход был "даже жестче, чем когда-либо". При этом американский лидер напомнил о санкциях, введенных в отношении РФ и высылке российских дипломатов. Предыдущего президента Барака Обаму нынешний глава Соединенных Штатов назвал "мальчиком для битья у России".

Установить нормальные взаимоотношения с российским коллегой, по мнению Трампа, "будет позитивной вещью". Однако если этого не произойдет, он станет наихудшим врагом Путина, предупредил президент США.

Напомним, 16 июля в финской столице прошли переговоры глав РФ и США. После полноформатной встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп говорил о том, что на саммите удалось достичь хороших результатов. По мнению главы Белого дома, Путин в Хельсинки смог продемонстрировать свои сильные качества.

Позднее американский президент заявил о том, что в рамках недавно состоявшегося саммита Североатлантического альянса он провел немало продуктивных дискуссий. Однако его общение с российским коллегой Владимиром Путиным оказалось еще лучше.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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