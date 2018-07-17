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Трамп: встреча с Путиным оказалась лучше саммита НАТО
17.7.2018 22:59
Фото: rt.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Финляндии была лучше недавнего саммита НАТО.
Как передают международные СМИ, американский лидер назвал переговоры в Хельсинки прекрасными.
По мнению американского президента, в рамках недавно состоявшегося саммита Североатлантического альянса он провел немало продуктивных дискуссий. Но его общение с российским коллегой Владимиром Путиным оказалось еще лучше, написал Дональд Трамп в своем Twitter.
Напомним, накануне в финской столице прошли переговоры глав РФ и США. После полноформатной встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп уже ранее говорил о том, что на саммите удалось достичь хороших результатов. По мнению главы Белого дома, Путин в Хельсинки смог продемонстрировать свои сильные качества.
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