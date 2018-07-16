Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп: Путин на саммите проявил самые сильные качества

11:43

Фото: e-news.su



На саммите в столице Финляндии удалось достичь хороших результатов, заявил американский лидер Дональд Трамп.



По мнению главы Белого дома, в ходе встречи с ним российский президент Владимир Путин смог продемонстрировать свои сильные качества.



Во время двустороннего саммита, состоявшегося вчера в Хельсинки, главы РФ и США обсудили ряд наиболее важных тем, связанных с взаимоотношениями двух держав и международными вопросами, в частности, обстановку в Сирии и на Украине.



Как заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News, речь также шла о нераспространении ядерного вооружения. По мнению главы Соединенных Штатов, собеседникам удалось достигнуть "хороших заключений", одно из которых касается Израиля.



По словам Дональда Трампа, встреча с Владимиром Путиным получилась "долгая и очень хорошая". Впервые лидерам стран удалось пообщаться "наедине так долго", - пояснил американский лидер. Глава РФ "был силен", продемонстрировав сильные качества, констатировал Трамп, говоря о российском коллеге.



Напомним, до того, как началась встреча в Готическом зале президентского дворца в Хельсинки, глава российского государства Владимир Путин заявил о том, что настал момент обсудить с американским коллегой вопросы, связанные с двусторонними отношениями, а также поговорить о разных "болевых точках в мире".



Автор: Злата Богатова

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