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Психолог прокомментировал реакцию Мелании Трамп во время встречи с Путиным
16:27
Фото: vivaciousp29.appspot.com
Супруга американского президента Мелания Трамп производит впечатление довольно несчастной женщины, заявил психолог Олег Сергиенко.
Комментарий эксперта, прокомментировавший недавний эпизод в Хельсинки, приводят "Известия".
По мнению специалиста, в семье президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут быть некие внутренние проблемы, которые не могут не влиять на супругу главы государства. Как предполагает Олег Сергиенко, опасения Мелании Трамп, проявившиеся на ее лице, могли быть связаны с боязнью подвести мужа на столь важном официальном мероприятии.
Кроме того, Мелания производит впечатление запуганной женщины. Учитывая это, можно сделать вывод о том, что американский президент позволяет себе неуважительное отношение к жене. Вместе с тем, супруга своей красотой и стилем могла бы ощутимо "поправить его имидж", подчеркнул психолог.
Напомним, ранее внимание прессы и соцсетей привлекло изменившееся лицо Мелании Трамп после рукопожатия с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
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