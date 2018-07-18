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В Сети обсуждают лицо Мелании Трамп во время встречи с Путиным
18.7.2018 22:15
Фото: кадр видео с youtube.com
В Сети бурно обсуждают необычное поведение супруги американского президента во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Ранее издание Daily Mail расценило эмоции первой леди США как испуг, однако пользователи с этим не согласились.
На опубликованных кадрах можно заметить резкую перемену лица у супруги Дональда Трампа. Улыбаясь, она приветствует Владимира Путина, пожимая ему руку. Однако через мгновение улыбка исчезает. Впрочем, секунду спустя Мелания Трамп вновь выглядит сияющей.
Как предположили авторы Daily Mail, первая леди выглядела испуганной. Оказалось, что множество пользователей соцсетей категорически не согласны с этим утверждением. По их мнению, супруге Трампа свойственно зачастую быстро менять выражение лица, однако она вовсе не смотрится испуганной. Нашлись и те, кто назвал публикацию "очередной ложью Daily Mail".
Напомним, ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Финляндии была лучше недавнего саммита НАТО. Американский лидер назвал переговоры в Хельсинки прекрасными.
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