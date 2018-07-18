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В Ирландии найдена гробница возрастом 5500 тысяч лет
14:06
Фото: oodles.press
Ирландские исследователи отыскали мегалитическую гробницу, которая была создана 5500 лет назад, передают зарубежные СМИ.
Археологи сделали открытие во время раскопок на территории комплекса Бру-на-Бойн, который включает в себя десятки погребальных курганов и имеет статус объекта Всемирного наследия.
Как сообщается на портале Университетского колледжа Дублина, в западной части гробницы исследователи обнаружили две погребальные камеры. Над ними возвышался сложенный вручную столб из камней - керн, диаметр которого составлял около сорока метров.
Археологам удалось извлечь шесть бордюрных камней, образовывавших вокруг керна кольцо. По словам ученых, камень, украшенный резьбой эпохи неолита, может считаться одним из самых интересных для науки артефактов, которые находили в течение последних десятилетий.
Ранее стало известно о достижении чилийских ученых, которые смогли разгадать тайну местного Стоунхенджа - рукотворно сложенных каменных столбов доколумбовой эпохи, которые разбросаны по пустыне Атакама.
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