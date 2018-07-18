Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые раскрыли тайну чилийского Стоунхенджа

18.7.2018 20:52

Фото: ak5.picdn.net



Ученым удалось разгадать загадку чилийского Стоунхенджа.



Как передает телеканал "Мир", открытие было сделано исследовательским коллективом, в который входили археологи и астрономы.



Споры о предназначении рукотворно сложенных каменных столбов доколумбовой эпохи, которые разбросаны по пустыне Атакама, велись на протяжении пяти столетий. Эти удивительные находятся рядом с местами, где в прошлом пролегали дороги древних инков - системы Кхапак-Ньян, которая от Южной Колумбии простирается до центральной части Чили. Однако общее количество столбов не было настолько большим, чтобы люди могли использовать их в качестве дорожных указателей.



Проанализировав иллюстрированные хроники жившего в конце XVI – начале XVII веков историка Перу и Конкисты Фелипе Гумана Пома де Айялы и ряд других материалов той эпохи, ученые выяснили, что в действительности на этих столбах в периоды зимнего и летнего солнцестояния "отдыхал" бог Солнца Инти. Другими словами, из объекты имели календарное, астрономическое и религиозное назначение.



Астрономы также провели компьютерное моделирование. В результате исследователи установили, что в вышеуказанные даты движение солнца идеально согласуется с расположением столбов.



Автор: Злата Богатова

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