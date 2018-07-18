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В КБР спасатели эвакуируют вниз альпинистов, травмированных при камнепаде


18.7.2018 12:10
В КБР спасатели эвакуируют вниз альпинистов, травмированных при камнепадеФото: livejournal.com

Спасатели спускают в базовый лагерь альпинистов, которые оказались в зоне камнепада и получили травмы, передает ТАСС.

ЧП случилось на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР).

Как рассказали официальные представители регионального управления МЧС, состояние пострадавших сейчас оценивается как стабильное. Альпинистов спускают с базовый лагерь. По предварительным данным, путешественники прибыли в КБР из Москвы. Группа из четырех человек находилась в ущелье Адыр-Суу на перевале Грановского, когда произошел камнепад. Инцидент зафиксирован на высоте около 3 тысяч метров, отметили в ведомстве.

В операции по спуску пострадавших задействовано семнадцать спасателей. В ведомстве отметили, что травмы получили двое альпинистов. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и сломавшая ногу женщина находятся в сознании.

Напомним, на прошлой неделе в КБР погиб житель Петербурга. Группа из четырех альпинистов оказалась в зоне камнепада, совершая восхождение в Черекском районе. ЧП случилось на перевале Урал. Туристы находились в тот момент на высоте около 3,9 тысяч метров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 182

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