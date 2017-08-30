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В КБР погиб альпинист из Петербурга, пострадавший при камнепаде
16:18
Фото: pastinfo.am
В горах Кабардино-Балкарии погиб житель Петербурга, передают российские СМИ.
Напомним, группа из четырех альпинистов оказалась в зоне камнепада накануне, 11 июля. Спасатели выдвинулись к месту ЧП сразу после наступления светлого времени суток.
Один из членов альпинистской группы, на которую накануне сошел камнепад, погиб от полученных травм. Как передают российские СМИ со ссылкой на представителей республиканского главка МЧС, поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия к настоящему времени завершена.
ЧП случилось в Черекском районе Кабардино-Балкарии, когда четверо петербургских альпинистов совершали восхождение на перевале Урал. Туристы находились на высоте около 3,9 тыс. метров, когда начался камнепад.
Тело петербуржца 1961 года рождения, который был смертельно травмирован падающими с гор камнями, уже доставили в Нальчик на борту вертолета. По факту случившегося сейчас проводят проверку региональные следственные органы.
Представители регионального главка МЧС отметили, что остальные альпинисты серьезных травм не получили.
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