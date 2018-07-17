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Бывшего зампрокурора Нижегородской области подозревают в убийстве соседки
17.7.2018 23:34
Фото: vk.me
Полиция Нижегородской области задержала престарелого мужчину по подозрению в жестоком убийстве соседки-ровесницы.
Как передают региональные СМИ, в прошлом подозреваемый занимал пост заместителя прокурора Нижегородской области.
Со ссылкой на источники в местных правоохранительных структурах сообщается, что убийство совершено минувшей весной в поселке Безводное (Кстовский район). Согласно материалам уголовного дела, тело 69-летней пенсионерки с явными признаками смерти криминального характера обнаружили в одном из домов указанного населенного пункта 5 марта 2018 года.
Спустя четыре месяца следователям удалось установить личность подозреваемого, сразу после чего он был задержан. Отмечается, что мотивом ссоры стала ссора между соседями. В ходе выяснения отношений пенсионер сначала избил соседку, а потом задушил.
Во время расследования также выяснилось, что подозреваемый пытался скрыть содеянное. Перед тем, как скрыться, он раскидал по помещению одежду и мебель, намереваясь, вероятно, имитировать ограбление.
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