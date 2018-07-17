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На Воробьевых горах найдено тело аспиранта МГУ
17.7.2018 17:55
Фото: livejournal.com
В Москве устанавливают обстоятельства ЧП, в результате которого погиб аспирант МГУ.
Согласно имеющейся на этот час информации, молодой человек скончался после случайного падения из окна, передает РИА Новости.
Предположительно, аспирант стал жертвой трагической случайности. Со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах агентство отмечает, что молодой человек 1991 года рождения сидел на подоконнике. Сорвавшись, он упал из окна и скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства ЧП сейчас пытаются установить сотрудники соответствующих органов.
Тело молодого человека было найдено возле главного корпуса университета, расположенного на Воробьевых горах. По данным ряда источников, погибший приехал в Москву из Удмуртии.
Каких-либо официальных комментариев от руководства учебного заведения по поводу случившегося пока не последовало.
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