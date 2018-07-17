ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Саратове во время грозы женщину придавило деревом
В Саратове во время грозы женщину придавило деревом
На Воробьевых горах найдено тело аспиранта МГУ
На Воробьевых горах найдено тело аспиранта МГУ
Ученые назвали подделкой Туринскую плащаницу
Ученые назвали подделкой Туринскую плащаницу
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трамп: встреча с Путиным оказалась лучше саммита НАТОТрамп: встреча с Путиным оказалась лучше саммита НАТО
На Воробьевых горах найдено тело аспиранта МГУНа Воробьевых горах найдено тело аспиранта МГУ
На Гавайях более двадцати человек пострадали из-за вулканической бомбыНа Гавайях более двадцати человек пострадали из-за вулканической бомбы
Виктория Скрипаль рассказала о телефонной беседе с сестрой, отравленной в СолсбериВиктория Скрипаль рассказала о телефонной беседе с сестрой, отравленной в Солсбери
СМИ сообщают о задержании членов экстремистской группы под ТулойСМИ сообщают о задержании членов экстремистской группы под Тулой

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Воробьевых горах найдено тело аспиранта МГУ


17.7.2018 17:55
На Воробьевых горах найдено тело аспиранта МГУФото: livejournal.com

В Москве устанавливают обстоятельства ЧП, в результате которого погиб аспирант МГУ.

Согласно имеющейся на этот час информации, молодой человек скончался после случайного падения из окна, передает РИА Новости.

Предположительно, аспирант стал жертвой трагической случайности. Со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах агентство отмечает, что молодой человек 1991 года рождения сидел на подоконнике. Сорвавшись, он упал из окна и скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства ЧП сейчас пытаются установить сотрудники соответствующих органов.

Тело молодого человека было найдено возле главного корпуса университета, расположенного на Воробьевых горах. По данным ряда источников, погибший приехал в Москву из Удмуртии.

Каких-либо официальных комментариев от руководства учебного заведения по поводу случившегося пока не последовало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

На альтернативную Нобелевскую премию по литературе претендуют 46 писателейНа альтернативную Нобелевскую премию по литературе претендуют 46 писателей
В Кабуле жертвами взрыва стали не менее семи человекВ Кабуле жертвами взрыва стали не менее семи человек
В Египте неуправляемый автобус столкнулся с фурой: погибли 10 человекВ Египте неуправляемый автобус столкнулся с фурой: погибли 10 человек
В пятницу 13-го произошло затмение Солнца суперлунойВ пятницу 13-го произошло затмение Солнца суперлуной
В Приморье после обрушения плит эвакуированы жильцы многоквартирного домаВ Приморье после обрушения плит эвакуированы жильцы многоквартирного дома

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 755


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru