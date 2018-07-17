|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Гавайях более двадцати человек пострадали из-за вулканической бомбы
17.7.2018 15:59
Фото: arrajol.com вулкан гавайи 300
На Гавайях до двадцати трех человек возросло количество пострадавших в результате выброса лавы из вулкана Килауэа, передает РИА Новости.
Ранее местные власти подтвердили сведения о тринадцати травмированных.
Как стало известно, утром минувшего понедельника вулканическая бомба из лавы упала на судно. В момент ЧП на его борту было сорок девять пассажиров и трое членов экипажа.
Размеры вулканической бомбы, пробившей дырку в крыше судна, местные СМИ сравнивают с мячом для баскетбола. В результате инцидента пассажиры получили ожоги и царапины, одной женщина потребовалась экстренная госпитализация. Врачи диагностировали у нее перелом бедренной кости.
Расположенный на острове Гавайи (который известен также под названием Большой остров) Килауэа входит в число наиболее активных действующих вулканов на планете. В последний раз он извергался в начале 1983 года, не утихая по сей день.
Напомним, в мае этого года, когда уровень активности вулкана существенно возрос, покинуть свои дома пришлось примерно десяти тысячам человек. Уничтожены на текущий момент свыше семисот жилых зданий.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|