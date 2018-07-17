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На Гавайях более двадцати человек пострадали из-за вулканической бомбы


17.7.2018 15:59
На Гавайях более двадцати человек пострадали из-за вулканической бомбыФото: arrajol.com вулкан гавайи 300

На Гавайях до двадцати трех человек возросло количество пострадавших в результате выброса лавы из вулкана Килауэа, передает РИА Новости.

Ранее местные власти подтвердили сведения о тринадцати травмированных.

Как стало известно, утром минувшего понедельника вулканическая бомба из лавы упала на судно. В момент ЧП на его борту было сорок девять пассажиров и трое членов экипажа.

Размеры вулканической бомбы, пробившей дырку в крыше судна, местные СМИ сравнивают с мячом для баскетбола. В результате инцидента пассажиры получили ожоги и царапины, одной женщина потребовалась экстренная госпитализация. Врачи диагностировали у нее перелом бедренной кости.

Расположенный на острове Гавайи (который известен также под названием Большой остров) Килауэа входит в число наиболее активных действующих вулканов на планете. В последний раз он извергался в начале 1983 года, не утихая по сей день.

Напомним, в мае этого года, когда уровень активности вулкана существенно возрос, покинуть свои дома пришлось примерно десяти тысячам человек. Уничтожены на текущий момент свыше семисот жилых зданий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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