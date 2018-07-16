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СМИ сообщают о задержании членов экстремистской группы под Тулой
15:25
Фото: liveinternet.ru
Под Тулой свыше двадцати человек задержаны по подозрению в экстремистской деятельности.
Как передает агентство "Интерфакс", правоохранители провели операцию на территории Суворовского района.
Со ссылкой на информированные источники отмечается, что оперативные мероприятия осуществлялись по целому ряду адресов. В результате в городе Суворове были проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли крупные суммы денежных средств и запрещенные материалы.
В числе более задержанных есть люди, приехавшие в Тульскую область из других регионов РФ. По данным правоохранителей, лица, подозреваемые в экстремистской деятельности, входили в некую группу, которая называлась "Партизанская правда". Члены этого сообщества осуществляли запрещенную деятельность, включая лекции экстремистской направленности.
Официальные представители силовых структур региона информацию о задержании более чем двадцати предполагаемых экстремистов пока никак не прокомментировали.
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