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Генерал СКР Дрыманов не признает вину в получении взяток
14:53
Фото: newvz.ru
Генерал Александр Дрыманов, которого заподозрили в получении взяток, отказывается признавать свою вину.
Экс-главе ГСУ СКР по Москве официально предъявили обвинения, передают российские СМИ.
По данным агентства "Интерфакс" со ссылкой на осведомленные источники в правоохранительных органах, бывшему начальнику Главного следственного управления СКР по Москве предъявлено обвинение в получении взятки, причем речь идет об особо крупных размерах. В случае, если суд признает Александра Дрыманова виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Задержание генерала проводилось по делу о получении взятки высокопоставленными представителями СКР. По версии следствия, деньги должны были обеспечить выход из СИЗО соратнику криминального авторитета Захария Калашова, известного в преступных кругах как Шакро Молодой. Кроме того, взятка предполагала, что Андрею Кочуйкову (Итальянцу) удастся смягчить обвинение.
Отмечается, что Дрыманов вину признавать отказывается. По его словам, он пострадал в результате некого оговора.
Напомним, Шакро Молодой был задержан в одном из ресторанов Москвы два года назад. По версии следствия, преемник Аслана Усояна (Деда Хасана), может быть причастен к убийству двух человек. Калашов на тот момент также был фигурантом дела о вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского ресторана.
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