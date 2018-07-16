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В Лувре «переодели» Джоконду в честь победы сборной
16.7.2018 16:33
Фото: twimg.com
В Лувре выбрали довольно оригинальный и эффектный способ для поздравления национальной сборной Франции с победой на мундиале.
В Twitter музея появилось измененное изображение полотна "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.
Руководство музея решило поздравить сборную с победой, "нарядив" в их фирменную футболку "Мону Лизу". Изображение известнейшего творения Леонардо да Винчи было размещено на официальной странице Лувра в соцсети Twitter. В комментарии говорится о том, что администрация музея поздравляет игроков французской сборной с победой на мундиале.
Мировой чемпионат по футболу 2018 года завершился накануне в Москве. Французской сборной удалось одержать победу над командой Хорватии. Матч, проходивший в "Лужниках", окончился со счетом 4:2. За ходом финальной игры наблюдал глава Франции Эмманюэль Макрон, прибывший в РФ вместе с супругой, и хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович.
Ранее в честь триумфа сборной Эйфелева башня светилась цветами национального французского флага.
Напомним, в прошлом французская сборная уже участвовала в победном финале, в 1998 году они соперничали с бразильцами (3:0). В 2006 году французские футболисты уступили в серии пенальти итальянцам.
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