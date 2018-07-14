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Французская сборная выиграла чемпионат мира по футболу второй раз в истории
19:53
Фото: hronika.info
В московских "Лужниках" завершился финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.
Победу одержали французы со счетом 4:2.
За ходом встречи наблюдали французский президент Эмманюэль Макрон и его хорватская коллега Колинда Грабар-Китарович.
Национальная команда Хорватии играла в финале мирового чемпионата в первый раз. Французская сборная уже участвовала в победном финале, в 1998 году они соперничали с бразильцами (3:0). В 2006 году французские футболисты уступили в серии пенальти итальянцам.
Напомним, накануне завершился матч за третье место. Сборной Бельгии удалось разгромить англичан со счетом 2:0.
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