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Фигуристка Анна Погорилая вышла замуж за Андрея Невского
00:17
Фото: starhit.ru
Российская фигуристка Анна Погорилая узаконила свои отношения с Андреем Невским, который в прошлом также занимался этим видом спорта.
О свадьбе рассказала в своем Instagram экс-фигуристка Эмма Гаджиева.
Как передает РИА Новости, двадцатилетняя Анна Погорилая, готовясь к этому радостному событию, ранее планировала взять фамилию мужа. Вместе с тем, фигуристка собиралась свою прежнюю фамилию оставить "в качестве спортивного псевдонима".
Анна Погорилая является трехкратным призером первенства Европы и обладательницей бронзы Финала Гран-при сезона-2016/17. Двадцатипятилетний избранник фигуристки в прошлом выступал на международных соревнованиях за Россию. После сезона-2014/15 Андрей Невский начал представлять в танцах на льду Латвию. Спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры перед Олимпийскими играми 2018 года, которые проходили в Пхенчхане.
Напомним, ранее другая титулованная российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих впечатлениях после переезда в Канаду.
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