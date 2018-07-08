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В Великобритании умерла женщина, пострадавшая в Эймсбери
02:02
Фото: 123rf.com
По словам Терезы Мэй, она шокирована сообщением о кончине женщины, которая пострадала в Эймсбери.
Как передает ТАСС, расследование, которое продолжают британские полицейские и сотрудники служб безопасности, теперь будет переквалифицировано.
По словам британского премьера, инцидент в Эймсбери будут расследовать как убийство. Тереза Мэй при этом отметила, что ее "потрясло и шокировало" известие о смерти 44-летней Дон Стерджес. Как передает телевизионный канал Sky News, глава британского правительства направила соболезнования родственникам покойной.
По данным агентства Press Association, Мэй подчеркнула, что правительство "стремится обеспечить полную поддержку местному населению", занимаясь этим трагическим инцдентом.
Ранее представители Скотленд-Ярда сообщили об открытии дела по статье об убийстве после того, как умерла Стерджес.
44-летнюю Дон Стерджес и ее 45-летнего спутника Чарльза Роули экстренно госпитализировали 30 июня. ЧП случилось в городе Эймсбери, который находится на территории графства Уилтшир. В момент поступления врачи оценивали состояние мужчины и женщины как критическое.
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