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В Челябинске погиб мужчина, пострадавший при ремонте аттракциона «Дикий поезд»


14.7.2018 20:20
В Челябинске погиб мужчина, пострадавший при ремонте аттракциона «Дикий поезд»Фото: pax.ru

В Челябинске выясняют обстоятельства гибели мужчины, которому оторвало ногу во время ремонте аттракциона.

Как передает ТАСС, трагический инцидент случился на территории одного из парков столицы Южного Урала.

По данным представителей местной горадминистрации, ЧП случилось во время ремонта аттракциона, который сейчас закрыт на техобслуживание. Предполагается, что погибший мужчина мог нарушить технику безопасности.

С травматической ампутацией ноги и множественными переломами пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу No3. Однако мужчина скончался, несмотря на все усилия медиков. Повреждения оказались смертельными.

По факту случившегося уже проводится проверка, заявили в региональном СУ СКР.

В ряде местных СМИ со ссылкой на рассказы невольных очевидцев инцидента отмечается, что мужчина ремонтировал вагончик, который внезапно пришел в движение. В результате нога пострадавшего оказалась на рельсах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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