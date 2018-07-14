Таиландские подростки начали рассказывать о времени, проведенном в подземелье

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Фигуристка Медведева рассказала, как ей живется в Канаде
Фигуристка Медведева рассказала, как ей живется в Канаде
В Ницце вспоминают погибших при теракте 14 июля 2016 года
В Ницце вспоминают погибших при теракте 14 июля 2016 года
В Челябинске погиб мужчина, пострадавший при ремонте аттракциона «Дикий поезд»
В Челябинске погиб мужчина, пострадавший при ремонте аттракциона «Дикий поезд»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Британских пользователей ужаснули манеры Трампа при встрече с королевойБританских пользователей ужаснули манеры Трампа при встрече с королевой
Фигуристка Медведева рассказала, как ей живется в КанадеФигуристка Медведева рассказала, как ей живется в Канаде
Более 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в ЭймсбериБолее 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в Эймсбери
В Ницце вспоминают погибших при теракте 14 июля 2016 годаВ Ницце вспоминают погибших при теракте 14 июля 2016 года
В Челябинске погиб мужчина, пострадавший при ремонте аттракциона «Дикий поезд»В Челябинске погиб мужчина, пострадавший при ремонте аттракциона «Дикий поезд»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!
Трудоустройство для женщин стало проще: на помощь приходят порталы в СетиТрудоустройство для женщин стало проще: на помощь приходят порталы в Сети

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Таиландские подростки начали рассказывать о времени, проведенном в подземелье


14.7.2018 18:15
Таиландские подростки начали рассказывать о времени, проведенном в подземельеФото: novostidny.ru

Таиландские подростки, успешно эвакуированные из затопленной пещеры, рассказали, как оказались в западне.

По словам одного из ребят, они хотели лишь переждать дождь, передает ТАСС.

Один из спасенных рассказал, что они зашли в пещеру, не собираясь там задерживаться. По его словам, они планировали лишь переждать сильный дождь. Однако ливень усиливался, вынуждая их проходить глубже. Об этом сообщила журналистам мать самого юного из ребят, она уже пообщалась с одиннадцатилетним сыном через разделяющее стекло. Мальчик, как и его товарищи, пока остается в больнице города Чианграй.

В подземелье дети не испытывали недостатка лишь в воде, которая стекала по стенам. Однако из-за холода и отсутствия еды некоторым приходилось даже плакать. Мать младшего из ребят отметила, что "по ночам там было очень темно и холодно, им приходилось спать прижимаясь друг к другу". Тренер поддерживал детей, советуя им бороться с чувством голода и поддерживать силы с помощью медитации.

Футболисты из команды "Лесные вепри" даже не стали брать с собой вещи и еду, планируя в скором времени выйти из пещеры. Вместе с тем, как ранее сообщали местные СМИ, компания до этого на 700 батов (около 20 долларов) закупила газировку и чипсы, чтобы отпраздновать день рождения одного из ребят. Предположительно, дети питались всем этим некоторое время.

Всего же ребята провели в подземелье более двух недель. Операция по их эвакуации была успешно завершена в минувший вторник, 10 июля. Перед тем, как футболисты и тренер в сопровождении опытнейших дайверов смогли покинуть подземелье, таиландские спасатели тщательно проанализировали целый ряд вариантов их спасения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 202

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Игнашевич объявил, что завершил футбольную карьеруИгнашевич объявил, что завершил футбольную карьеру
В Башкирии спасены дети, отправившиеся в поход к водопадуВ Башкирии спасены дети, отправившиеся в поход к водопаду
Хорватам удалось обыграть англичан и выйти в финал ЧМ-2018Хорватам удалось обыграть англичан и выйти в финал ЧМ-2018
В Великобритании вынесен приговор исламисту, призывавшему к покушению на принца ДжорджаВ Великобритании вынесен приговор исламисту, призывавшему к покушению на принца Джорджа
Захарова: Уход Джонсона говорит о начале "правительственного кризиса" в ВеликобританииЗахарова: Уход Джонсона говорит о начале "правительственного кризиса" в Великобритании

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 755


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru