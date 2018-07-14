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Таиландские подростки начали рассказывать о времени, проведенном в подземелье
14.7.2018 18:15
Фото: novostidny.ru
Таиландские подростки, успешно эвакуированные из затопленной пещеры, рассказали, как оказались в западне.
По словам одного из ребят, они хотели лишь переждать дождь, передает ТАСС.
Один из спасенных рассказал, что они зашли в пещеру, не собираясь там задерживаться. По его словам, они планировали лишь переждать сильный дождь. Однако ливень усиливался, вынуждая их проходить глубже. Об этом сообщила журналистам мать самого юного из ребят, она уже пообщалась с одиннадцатилетним сыном через разделяющее стекло. Мальчик, как и его товарищи, пока остается в больнице города Чианграй.
В подземелье дети не испытывали недостатка лишь в воде, которая стекала по стенам. Однако из-за холода и отсутствия еды некоторым приходилось даже плакать. Мать младшего из ребят отметила, что "по ночам там было очень темно и холодно, им приходилось спать прижимаясь друг к другу". Тренер поддерживал детей, советуя им бороться с чувством голода и поддерживать силы с помощью медитации.
Футболисты из команды "Лесные вепри" даже не стали брать с собой вещи и еду, планируя в скором времени выйти из пещеры. Вместе с тем, как ранее сообщали местные СМИ, компания до этого на 700 батов (около 20 долларов) закупила газировку и чипсы, чтобы отпраздновать день рождения одного из ребят. Предположительно, дети питались всем этим некоторое время.
Всего же ребята провели в подземелье более двух недель. Операция по их эвакуации была успешно завершена в минувший вторник, 10 июля. Перед тем, как футболисты и тренер в сопровождении опытнейших дайверов смогли покинуть подземелье, таиландские спасатели тщательно проанализировали целый ряд вариантов их спасения.
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