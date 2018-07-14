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В Москве с ожогами 51% тела доставлена в больницу актриса Марианна Рубинчик
14.7.2018 17:58
Фото: kino-teatr.com
В одну из больниц Москвы из Подмосковья переведена российская киноактриса Марианна Рубинчик.
По данным РИА Новости, 44-летняя пациентка находится в реанимационном отделении. Врачи диагностировали у нее ожоги более половины поверхности тела.
Накануне в одну из больниц Москвы с тяжелыми ожогами доставлена актриса Марианна Рубинчик. ЧП случилось около двух недель назад. Ранее пациентка находилась в ожоговом центре, расположенном на территории Подмосковья.
Как сообщает Пятый канал, Марианна Рубинчик получила серьезные травмы на собственной даче. По предварительно полученной информации, актриса могла уснуть с непотушенной сигаретой.
В настоящее время артистке оказывают помощь в реанимационном отделении. Со ссылкой на врачей отмечается, что в медицинском учреждении у Рубинчик диагностировали ожоги 51 % поверхности тела, включая голову, лицо и руки.
Киноактриса стала пользоваться популярностью после участия в лентах "Нанкинский пейзаж", "Черный клоун" и ряде других.
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