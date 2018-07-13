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Под Сочи найден мертвым 13-летний мальчик, пропавший во время турпохода
13:53
Фото: 5-tv.ru
Под Сочи найден мертвым тринадцатилетний Всеволод Коростелев, передает телевизионный канал "360".
Со ссылкой на представителей СУ СКР по Краснодарскому краю сообщается, что подросток пропал в начале июля во время туристического похода.
По факту гибели мальчика уже проводят проверку региональные правоохранительные органы. Информации о причинах смерти подростка из официальных источников пока не поступало.
В ходе начатого разбирательства было установлено, что юноша отправился в поход в составе группы из одиннадцати школьников. Дети возраста от одиннадцати до шестнадцати лет в сопровождении трех взрослых проходили по лесной местности близ заброшенного села Бабук-Аул.
По данным СУ СКР, тургруппа не был должным образом зарегистрирована. Поиски были начаты после того, как мальчик отбился от группы во время пути.
Следователи продолжаю допрашивать всех, кто принимал участие в походе. В ходе расследования также будет дана правовая оценка деятельности организаторов. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по результатам предварительной проверки.
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