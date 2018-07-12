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ФИФА: перед началом финала ЧМ кубок вынесут Наталья Водянова и Филипп Лам


10:28
Наталья ВодяноваФото: livejournal.com
Наталья Водянова

Перед началом финального матча мирового турнира 2018 года в России главный трофей мундиаля на поле вынесут топ-модель Наталья Водянова и обладатель титула чемпиона мира 2014 года в составе германской сборной Филипп Лам.

Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА), трофей чемпионата мира, который предстоит вынести Наталье Водяновой и Филиппу Ламу, будет находиться в специальном кофре. Он был создан французским домом Louis Vuitton, который в прошлом делл уже два кейса.

Для корпуса кофра впервые решили выбрать титан, который будет украшен фирменной монограммой Louis Vuitton при помощи лазерной гравировки. Отмечается, что для отделки восьми углов использовалась воловья кожа. Застежки и замки созданы из названного в честь нашей страны химического элемента - рутения (RU).

Победитель мирового чемпионата будет определен уже в ближайшее воскресенье, 15 июля. Завершающий матч мундиаля состоится на столичном стадионе "Лужники", где в 18 часов выйдут на поле игроки национальных команд Франции и Хорватии.

Как уже сообщалось, финальный матч чемпионата мира по футболу решили транслировать на своем концерте звездные супруги Джей Зи и Бейонсе, продолжающие гастрольное турне. Артисты уже предложили фанатам прийти пораньше, чтобы понаблюдать вместе с ними за игрой в Москве. При этом пара начнет петь лишь после того, как футболисты окончат игру, даже если им будет необходимо дополнительное время и серия пенальти, уверяют организаторы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 196

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