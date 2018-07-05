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На парижском концерте Бейонсе и Джей Зи будут транслировать финальную игру ЧМ по футболу
11:05
Фото: vk.me
Звездные супруги Джей Зи и Бейонсе собираются транслировать на своем концерте в Париже финальный матч чемпионата мира по футболу. Как передают французские СМИ, выступление пары намечено на воскресенье, 15 июля, когда в Москве определится победитель мундиаля.
За ходом футбольной встречи между сборными Хорватии и Франции смогут наблюдать поклонники творчества Бейонсе и Джей Зи. Звездная пара, продолжающая свой мировой гастрольный тур OTR II, уже сделала специальное объявление.
Ранее предполагалось, что музыкальное шоу в Париже начнется в 19 часов. Но Бейонсе и Джей Зи обратились к своим фанатом с призывом приходить на три часа. Как стало известно, обладатели билетов смогут посмотреть финальную игру чемпионата мира на специальных экранах, которыми оборудуют концертную площадку.
Необходимо пояснить, что американским артистам предстоит выступать на футбольном стадионе Stade de France, поэтому можно не беспокоиться о полном погружении в спортивную атмосферу.
Уточняется, что пара начнет петь после того, как футболисты окончат игру. Однако если им будет необходимо дополнительное время и серия пенальти, выступление сдвинут, уверяют представители Бейонсе и Джей Зи.
Напомним, песня Crazy in Love, исполненная в 2003 году певицей Бейонсе и ее супругом Шоном Картером, выступающим под псевдонимом Джей Зи, не так давно была признана лучшей песней XXI века по версии журнала Rolling Stone.
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