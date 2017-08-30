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Одного из подростков, напавших на пермскую школу, суд направил в психбольницу
16:36
Фото: vk.me
В Перми отправлен в психиатрическую больницу один из подростков, которые в начале года совершили вооруженное нападение на школу.
Как передает агентство "Интерфакс", соответствующее решение вынес сегодня Мотовилихинский суд краевого центра.
По словам помощника председателя суда Анны Мосиной, подростку предстоит провести в специализированном стационаре по меньшей мере два месяца. Судья Наталья Симонова приняла решение, рассмотрев ходатайство следственных органов.
Второй участник вооруженного нападения продолжает находиться в следственном изоляторе. Суд продлил ему срок ареста еще на два месяца.
ЧП случилось в минувшем январе, когда двое подростков пришли в школу No 127 с ножами и напали на учащихся четвертого класса и их педагога. В результате инцидента ранения получили пятнадцать школьников и учительница. Нападавших, которые пытались нанести травмы себе, задержали на месте преступления.
Ранее подозреваемых из Пермского края этапировали в столичную Бутырскую тюрьму для проведения психиатрического обследования экспертами центра имени Сербского.
По данным ряда СМИ, нападение на школу совершили двое подростков - девятиклассник из того же образовательного учреждения и бывший ученик. После того, как юноши напали на учеников начальных классов, они попытались ранить друг друга, якобы собираясь погибнуть. Однако из-за болезненных ощущений и страха не смогли осуществить задуманное, передает региональная пресса, цитируя источники в окружении нападавших и школе, где случилось ЧП.
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