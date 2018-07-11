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Хорватский футболист Вида извинился перед россиянами


14:19
Хорватский футболист Вида извинился перед россиянамиФото: eylem.com

Хорватский футболист Домагой Вида принес россиянам извинения за высказывания после матча в четвертьфинале мундиаля. По словам защитника, он признает, что сделал ошибку.

Напомним, выкрик "Слава Украине" после игры с российской сборной вызвал обширный резонанс.

Защитник национальной футбольной команды Хорватии Домагой Вида извинился перед россиянами за выкрики после матча с нашей сборной в четвертьфинале чемпионата мира. В разговоре с журналистами спортсмен заявил о том, что сознает свою ошибку. Хорватский футболист вновь принес извинения русскому народу, подчеркнув непреднамеренность своих высказываний.

Напомним, накануне сборной Хорватии удалось впервые попасть в финал мундиаля. Игра с англичанами окончилась со счетом 2:1 по итогам дополнительного времени.

Ранее хорваты сумели обыграть россиян. Встреча, состоявшаяся в минувшую субботу, 7 июля, завершилась со счетом 2:2. Перевеса европейцы смогли добиться в серии пенальти (3:4). Вскоре в Сети распространился видеоматериал, записанный в раздевалке сборной Хорватии. На кадрах был запечатлен Домагой Вида, выкрикивавший: "Слава Украине".

Реплика Виды вызвала довольно большой резонанс. Во время  вчерашнего матча за выход в финал, который проводился в "Лужниках", фанаты каждый раз бурно выражали неодобрение из-за мяча, оказывавшегося в ногах у хорватского защитника.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

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