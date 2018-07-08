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Хорватский футбольный союз отреагировал на инцидент с Видой
14:59
Фото: eylem.com
Руководство Хорватского футбольного союза обратилось к членам национальной сборной с призывом стараться избегать неоднозначных высказываний, передает ТАСС.
Напомним, ранее ФИФА уже вынесла предупреждение Домагою Виде - защитник хорватской команды после победы в матче с российской командой позволил себе реплики с политическим подтекстом.
Как стало известно, Хорватский футбольный союз обратился к спортсменам национальной сборной, выступающей на мундиале в России, с призывом не допускать высказываний, которые в дальнейшем могут трактоваться как политические.
В тексте официального заявления, которое приводит пресс-служба федерации, подчеркивается, что в Хорватском футбольном союзе восприняли реплики Виды и Вукоевича исключительно как реакцию на "многочисленные сообщения с поддержкой, полученные из Украины".
Представители союза напомнили, что в прошлом оба футболиста выходили на поле в составе киевского "Динамо", поэтому их многое связывает с Украиной. Вместе стем, Виду и Вукоевича, как и других членов сборной, предупредили о недопустимости "высказываний, которые могут быть истолкованы как политические".
Сам Вида позднее заявил, что сожалеет "по поводу того, что некоторые СМИ интерпретировали" его сообщение. Спортсмен выразил уверенность, что в словах не было никакого политического подтекста. По словам футболиста, он лишь благодарил Украину за поддержку и не хотел никого оскорбить.
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