Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Хорватский футбольный союз отреагировал на инцидент с Видой‍

14:59

Фото: eylem.com



Руководство Хорватского футбольного союза обратилось к членам национальной сборной с призывом стараться избегать неоднозначных высказываний, передает ТАСС.



Напомним, ранее ФИФА уже вынесла предупреждение Домагою Виде - защитник хорватской команды после победы в матче с российской командой позволил себе реплики с политическим подтекстом.



Как стало известно, Хорватский футбольный союз обратился к спортсменам национальной сборной, выступающей на мундиале в России, с призывом не допускать высказываний, которые в дальнейшем могут трактоваться как политические.



В тексте официального заявления, которое приводит пресс-служба федерации, подчеркивается, что в Хорватском футбольном союзе восприняли реплики Виды и Вукоевича исключительно как реакцию на "многочисленные сообщения с поддержкой, полученные из Украины".



Представители союза напомнили, что в прошлом оба футболиста выходили на поле в составе киевского "Динамо", поэтому их многое связывает с Украиной. Вместе стем, Виду и Вукоевича, как и других членов сборной, предупредили о недопустимости "высказываний, которые могут быть истолкованы как политические".



Сам Вида позднее заявил, что сожалеет "по поводу того, что некоторые СМИ интерпретировали" его сообщение. Спортсмен выразил уверенность, что в словах не было никакого политического подтекста. По словам футболиста, он лишь благодарил Украину за поддержку и не хотел никого оскорбить.



Автор: Злата Богатова

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