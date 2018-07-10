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В Крыму умер внук Леонида Брежнева


02:43
В Крыму умер внук Леонида БрежневаФото: bonusawards.org

В Крыму умер внук генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей регионального отделения партии "Родина", причиной смерти, по предварительным данным, мог стать инфаркт.

По словам председателя регионального филиала партии "Родина" Константина Кнырика, Андрей Брежнев умер от инфаркта. Внуку бывшего советского лидера было пятьдесят семь лет. Кнырик уточнил, что сведения о кончине внука Леонида Брежнева поступили от руководителя Севастопольской организации партии "Родина".

Внук генсека после окончания МГИМО некоторое время трудился в качестве инженера в объединении "Союзхимэкспорт" Минвнешторга СССР. Позже был атташе Управления международных экономических организаций советского МИД. В период 1989—1991 годов Андрей Брежнев занимал пост замглавы Управления внешних связей Минторговли СССР. С 1991 по 1998 годы работал в разного рода коммерческих организациях, а также возглавлял благотворительный фонд.

В политику Андрей Брежнев пришел в 1998 году, когда им было организовано "Общероссийское коммунистическое общественное движение" (ОКОД). Позже пытался баллотироваться на пост губернатора Свердловской области, но ему отказали в регистрации кандидатуры. Входил в число членов ЛДПР, а позднее - КПРФ. Участвовал в различных выборах, в том числе, в качество самовыдвиженца.

Последнее время проживал в Севастополе, баллотировался на местных выборах от партии "Родина".

В конце 2016 года в Москве скончался внук Иосифа Сталина. Восьмидесятилетнего Евгения Джугашвили обнаружили мертвым неподалеку от дома, в котором он проживал. Евгений Яковлевич Джугашвили имел российское и грузинское гражданство, проживая в столицах двух стран. После окончания Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского в качестве старшего преподавателя работал в Военной академии Генштаба ВС Советского Союза. Общий стаж преподавательской деятельности у него превысил четверть века.

Автор: Злата Богатова

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